الامارات | سقوط مانشستر سيتي وليفربول ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجّر ولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل وأوقف البداية المثالية لضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب عندما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم بالفوز عليه 1-0، السبت في المرحلة السابعة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وحافظ سيتي على الصدارة رغم خسارته كونه استفاد من هدية توتنهام الذي استغل النقص العددي في صفوف ضيفه ليفربول وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 2-1 بهدف قاتل لمدافع الاخير الكاميروني جويل ماتيب في مرمى فريقه.

وكان ليفربول يملك فرصة الانقضاض على الصدارة لكنه دفع ثمن الطرد المبكر للاعب وسطه كورتيس جونز (26) ثم تلاه طرد البديل الدولي البرتغالي ديوغو جوتا (69).

وبقي الجاران اللندنيان توتنهام وأرسنال وحدهما دون خسارة حتى الان هذا الموسم، وهما المستفيدان الكبيران من مرحلة اليوم حيث يتقاسمان المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف سيتي.

في المباراة الاولى، سجل البرتغالي روبن دياش (13 خطأ في مرمى فريقه) والكوري الجنوبي هي-تشان هوانغ (66) هدفي ولفرهامبتون، والأرجنتيني خوليان ألفاريس (56) هدف سيتي.

وهي الخسارة الثانية توالياً لرجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعد الأولى أمام نيوكاسل 0-1 الاربعاء، في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة التي ودّعها خالي الوفاض للموسم الثاني توالياً.

وجاءت الخسارتان قبل رحلة بطل أوروبا الى المانيا لمواجهة لايبزيغ، الاربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة. وفي الجانب الأخر حقق توتنهام فوزه الاول على ليفربول 2-1 على ملعبه الجديد في العاصمة، وكان ليفربول الاخطر في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل في مناسبتين عبر تسديدتين قريبتين للدولي الهولندي كودي خاكبو والمدافع الاسكتلندي أندرو روبرتسون (14)

وتلقى ليفربول ضربة موجعة بطرد جونز بسبب تدخل قوي على لاعب الوسط المالي إيف بيسوما (26 ونجح توتنهام في افتتاح التسجيل عبر قائده هيونغ-مين سون اثر هجمة منسقة مرر على اثرها ماديسون كرة خلف الدفاع الى ريشارليسون المتوغل من الجهة اليسرى ومنه الى الكوري الجنوبي الذي تابعها داخل المرمى (36).

ونجح خاكبو في إدراك التعادل مستغلا كرة رأسية لمواطنه القائد فيرجيل فان دايك أمام المرمى فاستدار وسددها قوية بيمناه داخل المرمى (45+4).

وزادت محن ليفربول بطرد جناحه جوتا (70) لتلقيه إنذارين بعد دخوله مكان خاكبو مطلع الشوط الثاني، ونجح توتنهام في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع بفضل النيران الصديقة عندما حاول المدافع ماتيب ابعاد كرة عرضية فتابعها داخل مرمى فريقه.

وشدد أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي الخناق على مانشستر سيتي بفوزه الثمين على مضيفه بورنموث 4-0 مستعيدا التوازن عقب سقوطه في فخ التعادل أمام توتنهام 2-2 في المرحلة الماضية.

وبكّر أرسنال بالتسجيل عبر جناحه الدولي بوكايو ساكا، عندما استغل كرة مرتدة من القائم الايمن اثر رأسية للبرازيلي غابريال جيزوس فتابعها داخل المرمى الخالي (17).

وانتكس مانشستر يونايتد مجدداً بخسارته امام ضيفه كريستال بالاس 0-1 سجله الدنماركي يواكيم أندرسن (25)، وثار الفريق اللندني لخسارته امام يونايتد على ملعب أولد ترافورد بالذات 0-3 الأربعاء في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة. وهي الخسارة الرابعة ليونايتد هذا الموسم فتجمّد رصيده عند تسع نقاط وتراجع الى المركز العاشر.