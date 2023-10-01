شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: لاعبو الفريق يعانون من الضغوطات ونحتاج الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن لاعبى الفريق الأبيض يعانون من الضغوطات، موضحا أن الفريق الأبيض يحتاج الاستقرار وتوفير عوامل النجاح من أجل العودة مجدداً لحصد البطولات.

وقال أسامة، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة "ON TIME SPORTS2"، إن لاعبى الفريق الأبيض على درجة عالية من الالتزام ويحتاجون فقط إلى الاستقرار، موضحاً أن أوباما رفض الخروج من قائمة الفريق أمام أرتا سولار رغم معاناته من ارتشاح العضلة الأمامية.

وأوضح طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" لاعب الفريق الأبيض، كان يشكو من شد خفيف في العضلة الخلفية، الأمر الذى منعه من المشاركة في المران الأخير للفريق الأبيض قبل مواجهة أرتا سولار.

وأكد طبيب الزمالك، أن أوباما شارك في مباراة أرتا سولار على مسئوليته الشخصية، موضحا أن اللاعب رفض التخلي عن الفريق في هذا الموقف الصعب، وطلب المشاركة في المباراة، مشيراً إلى أن شيكابالا وشلبى عانا من الإجهاد لكنهما تمسكا باستكمال اللقاء.