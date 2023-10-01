شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: فتوح تعرض لشد خفيف بعد لقاء أرتا سولار ونطالب بوجود VAR بالأدوار الإقصائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجدي، المدرب المساعد لنادي الزمالك، أن الفريق صعب المهمة على نفسه أمام أرتا سولار الجيبوتي، رغم ضعف المنافس، ولكن كان هناك إصرار على التأهل رغم صعوبة الأمر.

وقال مجدي، خلال تصريحات تليفزيونية: "اللعب بثنائي رؤوس حربة في البداية، جاء من أجل استغلال الكرات العرضية، ولكن الأمور لم تسر كما رغبنا".

وأضاف أحمد مجدي: "بعد العودة إلى الطريقة المعتادة نجحنا في إحراز 4 أهداف بفضل الإصرار الذي تعاهدنا عليه بين الشوطين، وحاولنا تهدئة اللاعبين بين الشوطين، خاصةً أنه كان هناك حالة من التوتر، ونزول أوباما غير المباراة".

وتابع: "أوباما نجح في أن يساهم في الأربعة أهداف المسجلة، وهو ورقة رابحة بالنسبة لنا، وسنحاول تجهيز عدد كبير من اللاعبين في المباريات المقبلة، ونسعى لتحقيق لقب الكونفدرالية".

واستطرد: "الزمالك واجه نفس أزمة القيد من قبل ونجح بمساهمة اللاعبين الشباب في تحقيق الدوري، وسنعمل على معالجة الأخطاء خاصةً مع قوة المباريات المقبلة".

وأردف: "خطة المباريات تأتي على حسب كل مباراة، وأوسوريو يتشاور مع الجهاز الفني حول تشكيل المباريات ولكن القرار في النهاية له، ومركز حراسة المرمى من المراكز الحساسة ومن الجيد أن يكون منافسة بين اللاعبين لحجز أماكنهم الأساسية".