شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يقترب من العودة للأهلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، من تدعيم صفوف فريقه في مباراته ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر، بعدما غاب عن مباراة سان جورج الإثيوبي، الجمعة، بسبب شكواه من كدمة في الركبة.

وخضع رضا سليم لفحص طبي على هامش مران الأهلي مساء السبت، أثبت تحسن حالة اللاعب الطبية وإمكانية لحاقه بمباراة إنبي، على أن يتحدد موقفه النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراته ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بدون راحة عقب الفوز على سان جورج الإثيوبي، الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن أهمية مباراة إنبي وصعوبة المرحلة القادمة، خاصة أن الفريق الأحمر مقبل على تحديات صعبة بدءا من مباراة إنبي بالكأس ثم الإسماعيلي في الدوري قبل توقف المسابقات بسبب الأجندة الدولية.

وشهدت المحاضرة حديث كولر عن عدم وجود لاعب أساسي وآخر احتياطي في قائمة الأهلي، وكل اللاعبين بالنسبة له أساسيون، وعلى من يحصل على الفرصة يبذل أقصى جهد للتمسك بالفرصة، وأن يكون له دور مع الفريق الأحمر.

وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة سان جورج تدريبات تأهيلية، فيما خاض اللاعبون البدلاء تدريبات متنوعة.

وقاد أندرياس أندويا، مخطط الأحمال تدريبات بدنية للاعبي الأهلي، على هامش مران اليوم، فميا قاد ميشيل يانكون تدريبات متنوعة لحراس مرمى الفريق الأحمر.