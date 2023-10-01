شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الزمالك فى شهر أكتوبر.. 3 مواجهات بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، في شهر أكتوبر المقبل، 3 مواجهات قوية في إطار منافسات دورى نايل 2023 / 2024، بحثا عن الانتصار الأول في هذه المسابقة.

موعد مباريات الزمالك في أكتوبر:

الزمالك مع البنك الأهلى 7 أكتوبر "دورى نايل"

الزمالك مع سموحة 21 أكتوبر "دورى نايل"

الزمالك مع إنبى 27 أكتوبر "دورى نايل"

فى سياق آخر، بدأ محمود حمدى الشهير بـ"الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مرحلة التأهيل الثانية بعد الانتهاء من البرنامج الأول الذى خضع له اللاعب فى الإمارات للتعافى من إصابة الرباط الصليبى.

وبات الونش قريبا من الانضمام للتدريبات الجماعية للفريق الأبيض خلال 3 شهور، خاصة أن اللاعب يسير بشكل منتظم وفق البرنامج المخصص له من قبل الجهاز الطبى فى القلعة البيضاء.

وطلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة "الونش" بعد بدء مرحلة الجرى فى عملية التأهيل التى يخوضها فى الفترة الحالية ضمن برنامج التعافى من إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها فى نهاية شهر مايو الماضى.