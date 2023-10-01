شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: من حقنا المشاركة فى السوبر.. ودورى حماية حقوق النادى واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الشريعى، رئيس إنبى، أن من حق ناديه المشاركة في بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بنسختها الجديدة بعيداً عن نتيجة مباراة الأهلى في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الأربعاء 6 أكتوبر.

وقال الشريعى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "ON TIME SPORTS2"، إن سبب طلبهم المشاركة فى السوبر يرجع إلى أنهم الأحق بذلك، خاصة أن الفريق البترولى يعتبر الممثل الوحيد فى كأس مصر، بعد مشاركة الأهلى باعتباره بطل الدورى، وبيراميدز باعتباره الوصيف، وسيراميكا كونه بطل كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأضاف: "فريقي هو الذي فاز على فيوتشر في كأس مصر، ووصل إلى نصف النهائي على حسابه، فكيف يشارك فيوتشر في السوبر على حسابنا وفيوتشر رابع دوري الموسم الماضي، وإنبي رابع كأس مصر، حال عدم تحقيق الفوز على الأهلي، وإنبي هو الذي أطاح بفيوتشر من الكأس، لذلك على أي أساس يتم اختيار فيوتشر للمشاركة على حسابنا في كأس السوبر".

وتابع: "مطالبنا تأتي بسبب عدم وجود معايير واضحة للاختيار وعدم المنطقية، ولكن في النهاية القرار سيكون لدى اتحاد الكرة، ونسعى فقط للحصول على حقوقنا، خاصة أن ذلك يعتبر دورى حماية النادى واللاعبين، فماذا سأقول لهم إذا شارك بدلا منهم ناد هم تفوقوا عليه وأقصوه من كأس مصر".