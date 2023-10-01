كأس الاتحاد: الزمالك بصعوبة إلى دور المجموعات

الرياص - اسماء السيد - القاهرة: تأهل الزمالك المصري بصعوبة الى دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفوزه على ضيفه ارتا سولار الجيبوتي المغمور 4-1 السبت بملعب القاهرة الدولي في اياب الدور التمهيدي الثاني.

وتقدم الضيوف عن طريق وارساما حسن (16)، ورد الزمالك بقوة عبر البديل يوسف ابراهيم "اوباما" (50) ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" (53) وأحمد سيد "زيزو" (74) والتونسي حمزة المثلوثي (89).

دفاع

وعوض الزمالك خسارته 0-2 ذهابا.

وضغط الزمالك منذ البداية لكن دون خطورة او فاعلية على دفاع ومرمى ارتا سولار المنظم، بل أن شباكه استقبلت هدفا من هجمة منظمة للضيوف أنهاه حسن بتسديدة من داخل المنطقة على يسار محمد عواد اثر تمريرة عرضية من البوركينابي ياكوبا سونجني (16).

ورد الزمالك بتسديدة لشيكابالا من داخل المنطقة الجزاء ابعدها الحارس الغابوني جيان نويل امونومي بصعوبة الى ركنية (17).

وتحسن اداء الزمالك في الشوط الثاني، وحرمت العارضة التونسي سيف الدين الجزيري من إدراك التعادل عندما ردت رأسيته من مسافة قريبة (47)، قبل أن ينجح أوباما في إدراك التعادل برأسية مستغلا كرة مرتدة من العارضة عقب ركلة حرة مباشرة من حافة المنطقة لزيزو (50).

واخترق اوباما دفاع الضيوف من ناحية اليمين ومرر الكرة عرضية الى شيكابالا سددها من داخل المنطقة في اقصى الزاوية اليمني لمرمى امونومي (53).

وأنقذ امونومي مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة مصطفى شلبي من داخل المنطقة (61)، لكنه ارتكب خطأ فادحا تسبب في الهدف الثالث للفريق المصري عندما فشل في السيطرة على رأسية البديل السنغالي ابراهيما نداي فتهيأت امام أوباما الذي سددها لكنها ارتدت من العارضة الى زيزو الذي تابعها داخل المرمى (74).

وتواصلت الفرص الضائعة للزمالك بحثا عن هدف التأهل وانتظر حتى الدقيقة 89 لترجمة إحداها عندما انبرى شلبي لركلة ركنية تابعها اوباما برأسه وارتدت من الحارس الى المثلوثي الذي سددها داخل الشباك.

وتأهل الهلال الليبي بفوزه على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1 وهي النتيجة التي الت اليها مباراة الذهاب.