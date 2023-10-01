"خطأ بشري كبير".. الاتحاد الإنجليزي يعترف بصحة هدف دياز الملغي في مباراة ليفربول وتوتنهام

الشارقة - اميمة ياسر - اعترف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بصحة الهدف الذي أحرزه لويس دياز، نجم ليفربول، في شباك توتنهام، وتم إلغاؤه بعد ذلك بداعي التسلل، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

وقال الاتحاد الإنجليزي في تبريره للقرار، إن "إلغاء الهدف كان بسبب خطأ بشري كبير". وقالت لجنة الحكام في بيان: "تعترف لجنة الحكام بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد ليفربول، إذ تم إلغاء هدف لويس دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة، لقد كان هذا قرارا خاطئا بشكل واضح وكان من المفترض أن يتم احتساب الهدف من خلال تدخل تقنية الفار، ولكن مع ذلك فشلت التقنية في التدخل".

وأضافت: "ستقوم لجنة الحكام بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى هذا الخطأ البشري وستتواصل لجنة الحكام مع ليفربول مباشرة للـتوضيح والاعتذار عن الخطأ".

وفي الشوط الأول عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، تلقى لويس دياز تمريرة سحرية من محمد صلاح لينفرد بحارس توتنهام ويسجل هدفا في الدقيقة 33.

وتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، وأثارت تقنية الفار الجدل في مراجعتها، حيث لم ترسم الخطوط الخاصة بالتسلل، كما تم تأييد قرار رفض الهدف سريعًا، على الرغم من تغطية المدافع كريستيان روميرو لدياز.

وعقب المباراة، نشرت القنوات الناقلة لقطة التسلل، وأكدت الإعادة التلفزيونية صحة الهدف، حيث يتواجد دياز في موقف سليم، بفارق 62 سم، مقارنة بآخر مدافعي توتنهام. وحقق توتنهام انتصارا دراميا بنتيجة (2-1) على حساب ضيفه ليفربول، الذي أكمل اللقاء بـ9 لاعبين. وتعرض ثنائي ليفربول كورتس جونز وديوجو جوتا للطرد في الدقيقتين 26 و70.

بتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز الرابع.