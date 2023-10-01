الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الدرجة الأولى
العروبة - الفجيرة 17:15
الجزيرة الحمراء - العربي 17:15
التعاون - الرمس 17:15
يونايتد - دبا 17:20
«أبطال إفريقيا»
ميموزا - أهلي بنغازي 20:00
الهلال - دي أغوستو 22:00
أتلتيكو - قاديش 23:00
بيتيس - فالنسيا 23:00
أتالانتا - يوفنتوس 20:00
روما - فروسينوني 22:45
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