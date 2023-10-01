الامارات | العين يحافظ على الموهبة حازم بعقد حتى 2028

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن تجديد عقد اللاعب الدولي، حازم محمد عباس حتى 2028، في خطوة لقطع الطريق بشكل كامل أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه، خصوصاً عقب المستويات التي قدمها مع «الزعيم»، إذ كانت موهبة اللاعب سبباً في حصوله على الجنسية الإماراتية والاستدعاء لصفوف المنتخب الوطني الأول.

وقال حازم عقب تجديد العقد أمس في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين: «من الصعب جداً وصف المشاعر في هذه اللحظة المهمة بالنسبة لي، كلاعب محترف في بداية مشواري مع أحد أكبر الأندية على مستوى الدولة وقارة آسيا، بالتأكيد هناك إحساس بالفخر والاعتزاز والسعادة». وأضاف: أود أن أعرب عن بالغ امتناني وتقديري لرئاسة نادي العين على الثقة الكبيرة التي تمثلت في منحي أول عقد احتراف بمشواري الكروي وأعد بمضاعفة جهودي حتى أكون عند حسن الظن بي وعلى قدر تلك الثقة التي أولوها لي».

وحول أبرز التحديات التي يعيشها كلاعب محترف في العين، قال: «الحقيقة أن نظام المعسكرات الداخلية والحصص التدريبية الصباحية والمسائية يعتبر أكبر تحدٍ بالنسبة لي كطالب جامعي خصوصاً وأن الفريق الأول لديه استحقاقات آسيوية وسفر بالإضافة إلى المباريات الدولية وتجمعات المنتخب، وأتمنى أن أتمكن من إيجاد التوازن المطلوب ما بين احتراف كرة القدم والدراسة الجامعية».

يذكر أن حازم عباس من مواليد 2005، وهو طالب جامعي يدرس التغذية، واستهل مشواره الكروي وهو في السابعة من عمره، عندما انضم إلى مدرسة الكرة في ديسمبر 2011، وتدرج عبر المراحل السنية، وعندما وصل سن الـ18 وقّع على أول عقد احتراف وكان من ضمن المواهب التي وقع عليها اختيار المدرب شرودر للانضمام إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم الصيف الماضي.