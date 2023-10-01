الامارات | الزرعوني مديراً تنفيذياً بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، قراراً بتعيين عبدالرحمن إبراهيم الزرعوني، مديراً تنفيذياً للشؤون الإدارية بالنادي.

وأعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، عن ثقته بالزرعوني، ليمثل إضافة كبيرة للنادي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

ويتمتع الزرعوني بسجل حافل من الخبرات والمؤهلات، حيث شغل مناصب عدة في مجالس إدارات عدد من الشركات والمؤسسات، منها «اتصالات زانتل» في تنزانيا، وشركة «تكافل الهلال»، كما كان عضواً بارزاً باللجنة الفرعية لكأس العالم للشباب عام 2003 في الإمارات.