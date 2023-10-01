الامارات | فريق الإمارات للدرّاجات يرفع كأس «أجوستوني» في إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دافيد فورمولو، درّاج فريق الإمارات، بالمركز الأول في كأس «أجوستوني» في إيطاليا، ونال زميله مارك هيرشي، المركز الثاني، بعد سباق مثالي لفريق الإمارات، على المسار البالغ طوله 195.7 كيلومتراً، والذي بدأ وانتهى في ليسوني. وأهدى فورمولو الفوز رقم 53 لفريق الإمارات هذا الموسم، والذي شهد أيضاً ثلاث نتائج أخرى مميزة في المراكز الـ10 الأولى.

وإضافة إلى هيرشي (الثاني)، حلّ دييجو أوليسي، في المركز السادس، وزميله شيورد باكس، في المركز التاسع.

وقال فورمولو: «فخور بما حققته في هذا السباق، وكان حظي في المجموعة الرئيسة مع أربعة متسابقين آخرين، عندما انضم إلينا هيرشي، ركزت طاقتي في الحفاظ على سرعة السباق العالية لمساعدة مارك على الانطلاق سريعاً في نهاية السباق».