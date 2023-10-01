الامارات | منتخب السلة يودع الدورة الآسيوية بـ 3 خسائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع المنتخب الوطني لكرة السلة منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بهانغتشو الصينية، والتي تختتم في الثامن من أكتوبر الجاري، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وتشارك فيها الإمارات بـ20 رياضة فردية وجماعية، وذلك عقب خسارته المباراة الثالثة على التوالي من نظيره السعودي بنتيجة 67-74، فيما كان قد خسر من إيران 57-81، ومن كازاخستان 49-59 في المباراة الثانية.

وأكد مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد عبدالله، أن المنتخب استعد بشكل جيد لدورة الألعاب الآسيوية، لكن النتائج لم تكن في مستوى الطموح، بسبب افتقاد المنتخب لأربعة لاعبين مهمّين في التشكيلة بعد تعرّضهم لإصابات مختلفة، وقال: «نتطلع للأفضل في الفترة المقبلة، سنبدأ من الآن الاستعداد للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس أمم آسيا لكرة السلة المقررة في فبراير المقبل، ويلعب منتخبنا في المجموعة السادسة مع لبنان والبحرين وسورية، كما نستعد أيضاً لمنافسات البطولة العربية في القاهرة، ونتمنى أن يُشفى جميع لاعبينا من الإصابات حتى ندافع عن حظوظنا بصفوف مكتملة».

وحصد وفد الإماراتي المشارك في الدورة ست ميداليات ملوّنة عن طريق الجودو بواقع (ذهبية وفضية وثلاث برونزيات)، فيما أضاف منتخب الوطني للدرّاجات الميدالية البرونزية التاريخية في سباق المضمار، التي تُعدّ الأولى عربياً في هذا التخصص، والتي حققها الدرّاج أحمد المنصوري.

واحتلت الإمارات المركز الثالث عربياً بجدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية مع نهاية اليوم الثامن برصيد ست ميداليات ملونة في المركز الـ19 بالجدول، وقفزت البحرين إلى المرتبة الأولى عربياً عقب حصد ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية جاءت جميعها في ألعاب القوى محتلة المركز الـ14، فيما حلّت قطر في المركز الـ17 بإجمالي خمس ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزيتان).

وواصلت الصين الدولة المستضيفة هيمنتها على الحدث بإجمالي 211 ميدالية (111 ذهبية و66 فضية و34 برونزية)، فيما احتلت اليابان المركز الثاني بـ104 ميداليات (28 ذهبية و38 فضية و38 برونزية)، وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثالث بإجمالي 109 ميداليات (27 ذهبية و29 فضية و53 برونزية)، والكويت في المركز الـ22 بإجمالي ثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)، والسعودية في المركز الـ24 بذهبية وبرونزية، والأردن في المركز الـ26 بإجمالي ثلاث ميداليات (فضيتان وبرونزية)، وعُمان في المركز الـ29 بميدالية فضية واحدة، والعراق ولبنان في المركز الـ34 بميدالية برونزية واحدة.

• الإمارات في المركز الثالث عربياً على جدول الترتيب العام بست ميداليات.

• منتخب السلة خسر ثلاث مواجهات أمام السعودية وإيران وكازاخستان.

6 لاعبين يمثلون «القوس والسهم» اليوم

يستهل منتخب القوس والسهم مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية، اليوم، بمنافسات الفردي للرجال والسيدات، ويمثل المنتخب في الدورة ستة لاعبين ولاعبات، هم: عائشة جاسم آل علي، وآمنة العوضي، وحصة يعقوب العوضي، وجمانة النجار، وعبدالله عبيد الكتبي، ومحمد صالح مبارك.

وتخوض نجمة منتخب ألعاب القوى فاطمة الحوسني، منافسات مسابقة رمي القرص بمشاركة سبع لاعبات، منهن الكورية الجنوبية شين يوجين المصنفة الـ92 على العالم، فيما يستكمل اليوم كذلك منتخبنا الوطني للرماية مسابقة التراب للرجال والسيدات، من خلال الثلاثي: يحيى المهيري ووليد العرياني وعائشة الياسي.

«الرماية» ينهي مشاركته في مسابقة المسدس الهوائي

أنهى منتخب الرماية مشاركته في مسابقة المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار (مختلط)، بمشاركة أحمد الأميري وغاية آل شهيل وتحقيق 567 نقطة في المركز الـ11 من بين 19 دولة مشاركة، كما شارك المنتخب بمسابقة «التراب» في منافسات اليوم الأول عن طريق يحيى المهيري، الذي حقق 69 نقطة في المركز الـ20، كما حقق وليد العرياني المركز الـ32 برصيد 67 نقطة، فيما حققت عائشة الياسي رامية منتخبنا الوطني 54 نقطة بمسابقة التراب للسيدات في الظهور الأول للعنصر النسائي بهذه المسابقة.

«أبيض الشطرنج» يخسر من هونغ كونغ

اختتم منتخب الشطرنج منافسات الجولة الثانية للفرق عقب خسارته من منتخب هونغ كونغ بنتيجة صفر-3 بمشاركة الرباعي: عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، ويتبقى للمنتخب سبع جولات، بواقع جولة واحدة يومياً حتى السابع من أكتوبر.