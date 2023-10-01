نجم الزمالك السابق: انتصرنا على أوسوريو.. وهذا ما أتمناه من الأهلاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، بلاعبي الفريق الأبيض، لما قدموه في الفوز على أرتا سولار برباعية نظيفة امس.

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "كنت أراهن على اللاعبين لأنني أثق في إمكانياتهم وأنهم قادرين على صنع الفارق".

وتابع: "لاعبو الزمالك نجحوا في الفوز على أرتا سولار والفوز على مدرب الفريق أوسوريو بسبب التغييرات الغريبة التي قام بها".

وأتم: "أتمنى من جماهير الأهلي عدم التقليل من احتفال جماهير الزمالك، والتركيز مع فريقها فقط في مشاركته بكأس العالم للأندية".

وكان نادي الزمالك حقق الفوز على أرتا سولار الجيبوتي برباعية أمس وتأهل إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.