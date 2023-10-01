مدرب الزمالك يكشف إصابة أحمد فتوح بعد مواجهة أرتا سولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الزمالك، تعرض أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، للإصابة بشد خفيف عقب مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بكأس الكونفدرالية.

وتابع مجدي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النهار: "فتوح أحد أهم اللاعبين وقدم مستوى رائع رغم عودته إصابة".

وأضاف: "فتوح كان لديه إصابة في الحوض، وشارك في 4 تدريبات فقط قبل المباراة ومن الطبيعي أن يتعرض إلى الإصابة بشد عقب المباراة، ولكن الأمر على ما يرام وسيكون جاهز للمباريات".

واختتم: "نطالب الاتحاد الإفريقي بوجود تقنية الفيديو خلال الأدوار الإقصائية، خاصةً أنه كان من الوارد أن نخرج اليوم بسبب بعض قرارات الحكم".

وكان نادي الزمالك حقق الفوز أمس على حساب أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف، ونجح في التأهل لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بمجموع المباراتين