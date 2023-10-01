شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرفض إيقاف محمود علاء ويكتفى بغرامة الربع مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فكرة إيقاف اللاعبين كنوع من أنواع العقوبة، حيث أكد أن هذا النوع من العقاب يضر الفريق بشكل أكبر، خاصو في ظل تلك المرحلة والتي تشهد نقص عددى في صفوف الفريق، بسبب عدم التدعيم في الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب إيقاف القيد، وهو الأمر الذى طبقه أوسوريو على محمود علاء مدافع الفريق.

وأبلغ أوسوريو، عبد الواحد السيد مدير الكرة، بالاكتفاء بمعاقبة محمود علاء بتغريمه 250 ألف جنيه، على خلفية الحديث بحدة مع مدحت عبد الهادى مدرب الفريق، في آخر مران للزمالك قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتى في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب كواليس ما حدث، قائلاً: إن الجهاز الفني أجرى تقسيمة فنية في نهاية مران اليوم، وقام أوسوريو بتوجيه مدحت عبد الهادي المدرب العام للدفع بجهود علاء مع الفريق الأساسي في الشوط الثاني خلال التقسيمة لتجهيزه كبديل في مواجهة أرتا سولار.

وأضاف المصدر، فى المقابل مدحت عبد الهادي طلب من المدافع الخروج من الملعب إلا أن محمود علاء طلب مواصلة التدريبات حتى يكون جاهزا إلا أن المدرب العام أخطر اللاعب بأن أوسوريو هو من طلب خروجه من الملعب، وعندما شاهد المدرب الكولومبي شد وجذب في الحديث بينهما توجه إلى الثنائي وقال أنه لم يطلب مغادرة محمود علاء للتدريب ولكن بعد هذه الانفعالات طلب منه المغادرة، بعدها تدخل عبد الواحد السيد مدير الكرة، ليقرر تغريم اللاعب 250 ألف جنيه على خلفية تلك الأحداث.