شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كهربا لن يتعرض للإيقاف وسيكمل الموسم مع الأهلى لنهايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى سوف يستكمل اللعب مع فريقه لنهاية الموسم دون أن يتعرض للإيقاف مجدداًَ بسبب غرامة الزمالك.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادي الزمالك قال إنه سيتم عمل أمر أداء ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي استنادا للحكم الصادر للنادي الأبيض بالحصول على غرامة من اللاعب، وهذا غير حقيقى الزمالك لن يتمكن من الحجز على أرصدة كهربا إلا لو كانت العقوبة نهائية".

وتابع شوبير: "محامى كهربا هيعمل استئناف على العقوبة اللى نهايتها يوم 7 أكتوبر الجاري ووقتها اللاعب سوف يستكمل اللعب مع الأهلى لنهاية الموسم دون أن يتعرض للإيقاف مجدداً".

ويضيف شوبير: "كهربا معاه شوية فلوس والغرامة وصلت دلوقتى 100 مليون جنيه وفى رأيى لازم يدفع ويخلص عشان يركز مع الأهلى كلنا شوفناه هيموت ويجيب جول فى الماتش الأخير وربنا كرمه بهدفين".

ومنحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، مهلة مدتها شهران وذلك لسداد غرامة الزمالك بشكل نهائي، بالإضافة إلى سداد فوائد التأخير التي حصل عليها الفريق الأبيض.

أما في حالة التخلف سيتم حظر كهربا من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر.