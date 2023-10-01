شكرا لقرائتكم خبر عن شد الخلفية يؤجل الظهور الأول لحسام بن دقدوق مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض التونسى حسام بن محمد دقدوق مدافع نادى طلائع الجيش للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال التدريبات ليتأجل ظهوره فى أول مباراة رسمية مع الفريق.

ويؤدى اللاعب برنامج تأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالطلائع.

ونجح نادي طلائع الجيش فى التعاقد مع التونسي حسام بن محمد دقدوق، مدافع نادى الترجى التونسي، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر فى فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة، ووقع اللاعب علي العقد فى حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدني مدير الكرة بالنادي، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

ويستعد الطلائع لمواجهة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نايل.

ونجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الافتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب جهاز الرياضة ، أحرز أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش يسري وحيد برأسية قوية في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعبدالرحمن شيكا في الدقيقة 87.

وتعادل طلائع الجيش مع انبى سلبياً فى الجولة الثانية للدوري المصري.