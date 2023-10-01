شكرا لقرائتكم خبر عن روميرو وأليستر يشعلان مواقع التواصل بعد قمة ليفربول وتوتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أشعل النجمان الأرجنتينيان ألكسيز ماك أليستر وكريستيان روميرو مواقع التواصل الاجتماعي بعد عام من تعاونهما على حصد لقب مونديال قطر وذلك بعد خسارة ليفربول، فريق اليستر، أمام مضيفه توتنهام فريق روميرو الذي وصفه مواطنه ليونيل ميسي بـ«أفضل لاعب في العالم» بنتيجة 2-1.

ونشر روميرو على حسابه في إنستجرام بعد مباراة شهدت طرد كيرتس جونز وديوجو جوتا من ليفربول وإلغاء هدف صحيح للويس دياز بداعي التسلل: «هذا الفريق لديه روحية رائعة وقلب كبير ودائماً هكذا مجتمعون»، ليعلق أليستر: «طبيعي عندما تلعب بـ12 لاعباً» في إشارة لمساعدة الطاقم التحكيمي.

وعاد روميرو الذي لعب الـ90 دقيقة ليكتب لمواطنه الذي لعب 80 دقيقة: «ابك في البيت».

واعتذرت رابطة الحكام عن إلغاء الحكم لهدف دياز بداعي التسلل واصفة الخطأ بأنه «بشري» وكان يجب تدخل «فار» للبت فيه واتصلت الرابطة بنادي ليفربول لتقدم اعتذارها لكن المشجعين طالبوا بإعادة المباراة.

وكشف التقرير عن اعتقاد الحكم دارين إنجلاند المسؤول عن الـ«فار» بأن الحكم سيمون هووبر في الملعب احتسب هدف دياز لذلك قال له «تم التدقيق» ولذلك صمد قرار الحكم بإلغاء الهدف.

في المقابل، قال أنج بوستيكوغلو مدرب توتنهام بأنه ليس من محبي «فار»، وأضاف: «أعتقد أنه يعقد أموراً كنا نعتقدها واضحة في الماضي لكن أستطيع أن أرى في نفس الوقت دخول التقنية لا محالة في اللعبة وعلينا التعامل مع هذا الواقع. اعتدنا أن نعتبر الأخطاء جزءاً من اللعبة واعتقدنا أن التقنية ستجعلها خالية من الأخطاء لكن هذا ليس صحيحاً لأن المشرفين عليها بشر أيضاً».

ورفض بوستيكوغلو التعليق على صحة قرارات الطرد لأنها «تخص فريقاً آخر» لكنه عبر عن سعادته بالوصافة بفارق نقطة عن المتصدر سيتي.