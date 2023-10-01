شكرا لقرائتكم خبر عن الأهداف تغيب عن قمة أهلي جدة والاتفاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تراجع الاتفاق وأهلي جدة إلى المرتبتين الخامسة والسادسة في الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعادلهما السبت من دون أهداف على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة في ختام الجولة الثامنة.

وغادرت جماهير الأهلي غير راضية عن النتيجة التي جاءت بعد الخسارة من النصر 3-4 وقبل لقاء الغريم التقليدي الاتحاد في قمة الجولة التاسعة، في حين تبدو النتيجة مقنعة للإنجليزي ستبفن جيرارد مدرب الاتفاق الذي فاز قبل هذا اللقاء بثلاث مباريات على التوالي.

وأصبح رصيد الاتفاق 17 نقطة متأخراً بنقطة عن النصر الرابع ونقطتين عن الاتحاد والتعاون وثلاث نقاط عن المتصدر الهلال، ورصيد الأهلي 16 نقطة.

ولم تشهد المباراة فرصاً حقيقية لهز الشباك عدا مناسبات قليلة أهمها هدف ملغي للبرازيلي فيرمينو في الشوط وفرصة أضاعها في الشوط الثاني، وأهدر الفرنسي موسى دمبيليه فرصة حقيقية للضيوف، ولم يظهر رياض محرز بمستواه الذي قدمه في المباريات السابقة.

وشهدت مباريات السبت فوزاً عريضاً للفتح على حساب الوحدة 5-1، ليرتقي الأول إلى النقطة 14 ويصبح سابعاً، بينما تلقى الوحدة خسارته الرابعة وبقي على 12 نقطة في المركز الثامن، وهذه المرة الثانية التي يفوز فيها الفتح بنفس النتيجة بعدما حققها أمام الأهلي.

«النموذجي» حوّل تأخره في الدقيقة 21 بهدف الأسترالي غودوين إلى مهرجان أهداف بدأ في الدقيقة 45+5 عن طريق الإسباني كريستيانو تيو لينتهي الشوط الأول 1-1، وأضاف المغربي مراد باتنا والرأس أخضري ديجانيني هدفين «67 و86» قبل أن يعود كريستيان تيو بتسجيل هدفين ويدخل نادي«الهاترك» في الدقيقتين 89 و90+2.

وحقق الرياض انتصاره الثاني في الدوري على حساب مضيفه أبها 1-0 ليتقدم الأول إلى المركز الخامس عشر، وتراجع أبها للمركز السادس عشر، وحقق ضمك فوزه الأول في الدوري على حساب مضيفه الخليج 2-0 رافعاً رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، وأكد الأخدود ضعف مضيفه الرائد بهدفين لهدف ليتراجع النادي القصيمي إلى المركز قبل الأخير بينما قفز الأخدود للمركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.