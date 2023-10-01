شكرا لقرائتكم خبر عن حسين جبار يعود للقوة الجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقد نادي القوة الجوية الرياضي العراقي، مع اللاعب حسين جبار لغرض تمثيل فريقه الكروي الأول من جديد، بعد تجربة احترافية قصيرة مع فريق أحد السعودي.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية في بيان مقتضب جداً، «حسين جبار يعود إلى الصقور».

وحضر حفل توقيع اللاعب حسين جبار الفريق الركن محمد صوب الله محمد، رئيس الهيئة الإدارية للنادي.

ويستمر عقد اللاعب حسين جبار لمدة موسم واحد فقط قابل للتجديد.

يذكر أن اللاعب حسين جبار، سبق له تمثيل فريق القوة الجوية في الموسمين الماضيين، قادماً من فريق الكرخ. وكان من اللاعبين المؤثرين في تشكيلة فريق القوة الجوية، إذ استطاع أن يكون ورقة رابحة بيد مدربي الفريق، لأنه يجيد اللعب في خط الوسط بطريقة عصرية، ويوفق في ربط خطوط الفريق مع بعضها، فضلاً عن إجادته اللعب الهجومي وكذلك الدفاعي بطريقة متوازنة، وقد نجح في تسجيل العديد من الأهداف الجميلة للقوة الجوية، كذلك تم استدعاؤه لتمثيل المنتخب العراقي الأول لمرات عدة.

وقبل بداية الموسم الحالي تعاقد حسين جبار مع فريق أحد السعودي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي في تجربة قصيرة، حيث تم فسخ عقده مع إدارة الفريق المذكور بالتراضي بسبب مشكلة في تسجيل المحترفين في الفريق السعودي.