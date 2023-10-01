شكرا لقرائتكم خبر عن غضب جماهيري بعدما تحول إرهاق ميسي إلى إصابة طويلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تحول ما أطلق عليه منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي «شعوراً بالإرهاق» للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إصابة عضلية.

وجلس ميسي لكن هذه المرة بقميص الفريق في المنصة الرئيسية مع زميله جوردي ألبا وتابع مباراة التعادل 1-1 أمام نيويورك أف سي (صاحب المركز الثامن) مساء السبت. ولم يتبق للفريق سوى 4 مباريات في الدوري كي يحصل على مكان ضمن الـ9 فرق المشاركة في بلاي أوف القسم الشرقي، فيما دفع بعض المشجعين المئات من الدولارات على أمل مشاهدته يلعب.

وانتقد بعض المشجعين غياب الشفافية حول لياقة صاحب الكرات الذهبية الـ7 ومن التعليقات: «اشتروا أسماء الفريق ولا تخدعوا مشجعيكم، تحلوا ببعض الحياء»، و«هل يمكنكم جميعاً أن تكونوا واضحين حول ما يجري مع ميسي؟».

وعلق المدرب تاتا مارتينو بعد المباراة عن وضع ميسي وقال: «هو يتمرن بشكل منفرد ويشعر بتحسن وسنقيم لياقته يوم الثلاثاء لتعرف إن كان سيسافر معنا لمواجهة شيكاغو فاير لكننا لا نريد المخاطرة. إن شعرنا بوجود حذر أثناء حديثنا مع اللاعب والأطباء سنحجم عن إشراكه يوم الأربعاء».

لياقة ميسي ليست الشيء الوحيد الذي يشغل بال المشجعين بل رفع النادي أسعار بطاقته الموسمية للموسم المقبل في جميع الفئات.

وارتفع سعر البطاقة الموسمية في مدرجات المشجعين المخلصين بنسبة 82 في المئة لعام 2024 وارتفعت أسعار بعض المقاعد بالقرب من الوسط بنسبة 98 في المئة وقيل للمشجعين توقعوا صعوداً بنسبة 100 في المئة ووصل سعر أغلى تذكرة إلى 40 ألف دولار وهي ليست ضمن مقاعد الأجنحة.

وأعلن الدوري الأمريكي للمحترفين الجمعة أن قميص ميسي هو الأعلى مبيعاً دون ذكر رقم الأرباح، فيما احتل زميله سيرجيو بوسكيتس المركز الـ13 وزميله الآخر جوزيف مارتينيز المركز 21 وهذه المبيعات منذ الأول من يناير رغم أن ميسي وبوسكيتس لم يلعبا مع إنتر ميامي إلا في يوليو كما أن المبيعات لا تشمل أي منتج باعه نادي ميسي في متجره الخاص.

وسجل إنتر ميامي هدفه في الدقائق الإضافية عبر مدافعه توماس أفيل وهدد نيويورك سيتي شباكه في اللحظات الأخيرة. ويحتل إنتر ميامي المركز الـ13 بفارق 4 نقاط عن مونتريال صاحب المركز التاسع، آخر المراكز المتأهلة للبلاي أوف، لكن يملك مباراة أكثر من الفريق الكندي.