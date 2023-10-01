شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح فى الصورة.. سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكورة القدم بنادي فيوتشر نظيره سينجيدا بيج ستارز التنزاني فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور 32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

خسر فريق فيوتشر من نظيره سينجيدا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب عزام، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى فريق مودرن فيوتشر إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين في اللقاء، من أجل ضمان العبور إلى مرحلة دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي يُشارك فيها للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى على أنه في حالة انتهاء المباراة بنتيجة التعادل بمجموع المباراتين سوف يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور المجموعات من البطولة.

يتولى الموريتاني دهاني بيدا مهمة حكم الساحة فى مباراة فيوتشر وسينجيدا ويعاونه التوجولي جوناثان أنتونيو كوفي، والموريشيوسي ديمبينيانا اندريا، حكام مساعدين، والموريتاني بابا كار سار حكم رابع، والإثيوبي بيجاشاو آسفو مراقب للمباراة.