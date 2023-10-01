شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ودجلة الجامعة العراقي في البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سلة الأهلى، اليوم، أولى مبارياته بالبطولة العربية لكرة السلة والتى تقام بقطر، حيث يلتقى مع فريق دجلة الجامعة العراقى، بالبطولة التى تستمر حتى 12 أكتوبر الجارى.

موعد مباراة الأهلى ودجلة الجامعة

تقام مباراة الأهلى ودجلة الجامعة فى الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى مباريات البطولة، حتى يتوج باللقب بعد أن حقق المركز الرابع ببطولة كأس العالم التى أقيمت بسنغافورة.

قائمة الأهلى فى البطولة العربية

سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى ، حيث يبدأ الاتحاد السكندرى مبارياته فى البطولة غدا ، بمواجهة اتحاد الجزائر

الفرق المشاركة فى البطولة

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.