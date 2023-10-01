شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطرح استفتاء أفضل هدف فى الجولة الثانية لدوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، استفتاء أفضل هدف في الجولة الثانى للدوري المصري الممتاز عبر حسابها الرسمى على تويتر.

استعرضت رابطة الأندية المصرية نتائج مباريات الجولة الثانية من دورى نايل في الموسم الجاري، حيث أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية بمواجهة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في ختام الجولة، علما بأن مباراة الأهلي ضد سيراميكا تأجلت بسبب ارتباط الأحمر بمباراة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا.

نتائج الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري

فوز بيراميدز ضد البنك الأهلي 1-0

تعادل الزمالك ضد المقاولون 1-1

فوز سموحة على بلدية المحلة 2-0

فوز فيوتشر على الداخلية 2-1

تعادل إنبي ضد طلائع الجيش 0-0

فوز زد على الجونة 1-0

فوز المصري على فاركو 1-0

فوز الاسماعيلي على الاتحاد السكندري 3-1

سيراميكا ضد الأهلي (مؤجلة)

ويتقاسم فيوتشر وزد صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية للبطولة.