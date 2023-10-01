شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة فيوتشر وسينجيدا التنزانى اليوم بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة فيوتشر وسينجيدا التنزانى اليوم الأحد ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك كلاً من الإعلامى ابراهيم عبدة الجواد ويستضيف عبد الظاهر السقا وتامر صقر مع وجود المراسل محمد طه من أرض ملعب استاد السلام ويتولى محمد الكوالينى مهمة التعليق على المباراة.

خسر فريق فيوتشر من نظيره سينجيدا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب عزام، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى فريق مودرن فيوتشر إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين في اللقاء، من أجل ضمان العبور إلى مرحلة دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي يُشارك فيها للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى على أنه في حالة انتهاء المباراة بنتيجة التعادل بمجموع المباراتين سوف يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور المجموعات من البطولة.

يتولى الموريتاني دهاني بيدا مهمة حكم الساحة فى مباراة فيوتشر وسينجيدا ويعاونه التوجولي جوناثان أنتونيو كوفي، والموريشيوسي ديمبينيانا اندريا، حكام مساعدين، والموريتاني بابا كار سار حكم رابع، والإثيوبي بيجاشاو آسفو مراقب للمباراة.