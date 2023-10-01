هدف ليفربول الملغي أمام توتنهام يشعل أزمة في الدوري الإنجليزي.. ومطالبات بإعادة المباراة بعد اعتراف لجنة التحكيم بصحته

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار هدف لويس دياز الملغي في مباراة ليفربول وتوتنهام، أزمة كبيرة في أجواء الدوري الإنجليزي.

وكان لويس دياز، جناح فريق ليفربول، قد سجل هدفًا في الشوط الأول من مباراة توتنهام، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بتأكيد من تقنية “الفار”.

وأشعل الهدف الملغى أزمة كبيرة بعد ثبوت صحة الهدف وتأكيد لجنة التحكيم على ذلك بوجود خطأ بشري من حكام تقنية الفيديو، الأمر الذي أثار جدلا واسعا ودعا عدد كبير لتوجيه انتقادات لاذعة لحكم اللقاء ولجنة التحكيم، فضلا عن مطالبات بإعادة المباراة.

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بيان من لجنة التحكيم

نشرت شبكة "إيه إس بي إن" العالمية بيانًا يُنسب إلى لجنة التحكيم في الدوري الإنجليزي، حيث اعترفت بأن قرار إلغاء هدف لويس دياز كان خطأًً.

وقالت اللجنة: "نقر بوجود خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد ليفربول".

وأضافت اللجنة في بيانها: "تم إلغاء هدف لويس دياز بداعِ التسلل، من قِبل مسؤولي التحكيم في المباراة، كان هذا خطأً واضحًا وملحوظًا، كان من المفترض احتساب الهدف من خلال تدخل تقنية الفيديو، ولكن لم يحدث ذلك".

وتابعت: "سنقوم بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ".

تعليق يورجن كلوب

أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن رفضه لبيان لجنة التحكيم بالبريميرليج، لافتا إلى أنه لن يعيد لفريقه نقاط المباراة، مستدلًا بواقعة مشابهة في مباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد.

واستنكر كلوب الخطأ الفادح الذي سببته تقنية الفيديو في المباراة، مشيرًا إلى أنه توقع أن تساهم في تصحيح أخطاء الحكام داخل الملعب، لا التأكيد على الأخطاء.

جماهير الريدز

أشعلت جماهير ليفربول منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث دشنت هاشتاج على منصة “إكس” تحت اسم "الاعتذار غير مقبول".

وطالب عدد كبير من جماهير "الريدز" بإعادة المباراة بسبب الخطأ الفادح الذي ارتكبه الحكام وغيّر مسار النتيجة.

ماك أليستر

من جانبه، خرج ماك أليستر، لاعب ليفربول، عن صمته بعد الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه، مؤكدا أن توتنهام خاض المباراة بـ 12 لاعبًا في إشارة إلى انحياز الحكام.

وكان ليفربول يسعى للخروج بنقاط المباراة الثلاث أمام توتنهام لانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي بعد سقوط مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون، لكنه تلقى خسارة مفاجئة هو الأخر تسببت في تراجعه للمركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة.

وصعد توتنهام إلى المركز الثاني بالبريميرليج، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 18 نقطة.

وفك توتنهام عقدة الخسارة من ليفربول على السنوات الأخيرة، حيث يعود آخر انتصار إلى أكتوبر من العام 2017، كما أنهى سلسلة اللاهزيمة للريدز التي استمرت لنحو 17 مباراة في البريميرليج.