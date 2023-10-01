قمة بين يوفنتوس وأتلانتا وموقعة صعبة لـ فيوتشر في الكونفدرالية.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 1 - 10 - 2023، مباريات هامة وقوية في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى صدامات بالدوريات الكبرى في أوروبا.

ويخوض مودرن فيوتشر مواجهة هامة أمام فريق سينجيدا يونايتد في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث خسر الفريق المصري بهدف نظيف خارج ملعبه في مواجهة الذهاب على ملعب عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام، في إطار منافسات الذهاب.

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا، يلعب الهلال السوداني أمام أول أغسطس بطل أنجولا، ويلتقي أهلي بنغازي الليبي مع أسيك ميموزا بطل كوت ديفوار، كما يلعب سيمبا التنزاني مع باور ديناموز الزامبي، ويخوض نواديبو الموريتاني مواجهة أمام ريال باماكو المالي.

وفي الدوري الإيطالي، يواجه بولونيا فريق امبولي، ويلتقي جنوى مع أودينيزي، كما يخوض يوفنتوس مواجهة صعبة أمام أتالانتا.

ونستعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا

سيمبا التنزاني أمام باور ديناموز الزامبي في تمام الرابعة مساًء بتوقيت مصر والسعودية.

أسيك ميموزا الايفواري أمام أهلي بنغازي الليبي في تمام السابعة مساًء بتوقيت مصر والسعودية.

نواديبو الموريتاني أمام ريال باماكو المالي في تمام الثامنة مساًء بتوقيت مصر والسعودية.

الهلال السوداني أمام أول أغسطس الأنجولي في تمام التاسعة مساًء بتوقيت مصر والسعودية.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

فيوتشر أمام سينجيدا يونايتد التنزاني في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الشياطين السود أمام موزا في تمام الـ 5.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

سانت ايلوي أمام سيخوخون يونايتد في تمام الـ 5.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

دولفينز أمام ايتوال فيلانتي في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

النادي الإفريقي أمام بحر دار كينيما في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

اتحاد العاصمة أمام الفتح الرباطي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الدوري الإنجليزي الممتاز

نوتينجهام فوريست أمام برينتفورد يونايتد، في تمام الرابعة مساًء، بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

ألميريا أمام غرناطة، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3".

ديبورتيفو ألافيس أمام أوساسونا في تمام الساعة 5.15 مساًء بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3".

أتلتيكو مدريد أمام قادش في تمام الساعة العاشرة مساًء بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3".

ريال بيتيس أمام فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساًء بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

بولونيا أمام إمبولي، في تمام 1.30 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أودينيزي أمام جنوى، في تمام الرابعة مساًء بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

اتالانتا أمام يوفنتوس، في تمام السابعة مساًء بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

روما أمام فروسينوني، في تمام 9.45مساًء بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الألماني

دارمشتات أمام فيردربريمن، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

فرايبورج أمام أوجسبورج في تمام السادسة والنصف مساًء بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".