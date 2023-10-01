بعد الجولة الثامنة.. جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت الجولة الثامنة في الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، أمس، وشهد ختام الجولة عدة مباريات وهي، أبها والرياض، الرائد والأخدود، الفتح والوحدة، الأهلي والاتفاق، والخليج وضمك.

نستعرض جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، عقب نهاية الجولة:

الهلال، برصيد 20 نقطة، 6 فوز، 0 هزيمة، 2 تعادل.

الاتحاد، برصيد 19 نقطة، 6 فوز، 1 هزيمة، 1 تعادل.

التعاون، برصيد 19 نقطة، 6 فوز، 1 هزيمة، 1 تعادل.

النصر، برصيد 18 نقطة، 6 فوز، 2 هزيمة، 0 تعادل.

الاتفاق، برصيد 17 نقطة، 5 فوز، 1 هزيمة، 2 تعادل.

الأهلي، برصيد 16 نقطة، 5 فوز، 2 هزيمة، 1 تعادل.

الفتح، برصيد 14 نقطة، 4 فوز، 2 هزيمة، 2 تعادل.

الوحدة، برصيد 12 نقطة، 4 فوز، 4 هزيمة، 0 تعادل.

الفيحاء، برصيد 10 نقطة، 2 فوز، 2 هزيمة، 4 تعادل.

الخليج، برصيد 8 نقطة، 2 فوز، 4 هزيمة، 2 تعادل.

الشباب، برصيد 8 نقطة، 2 فوز، 4 هزيمة، 2 تعادل.

ضمك، برصيد 1 نقطة، 1 فوز، 3 هزيمة، 4 تعادل.

الأخدود، برصيد 7 نقطة، 2 فوز، 5 هزيمة، 1 تعادل.

الطائي، برصيد 7 نقطة، 2 فوز، 5 هزيمة، 1 تعادل.

الرياض، برصيد 7 نقطة، 2 فوز، 5 هزيمة، 1 تعادل.

أبها، برصيد 6 نقطة، 2 فوز، 6 هزيمة، 0 تعادل.

الرائد، برصيد 4 نقطة، 1 فوز، 6 هزيمة، 1 تعادل.

الحزم، برصيد 3 نقطة، 0 فوز، 5 هزيمة، 3 تعادل.

يذكر أن الرياض فاز على أبها، أمس، بنتيجة 1-0، وفاز الأخدود على الرائد بنتيجة 2-1، بينما فاز الفتح على الوحدة بنتيجة 5-1، وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي والاتفاق، ثم فاز ضمك على الأخدود بنتيجة 2-0.