أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة كأس السوبر للكرة النسائية اليوم

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة أون تايم سبورتس إذاعة مباراة بطولة كأس السوبر للكرة النسائية موسم 2022 / 2023 في الرابعة عصر اليوم الأحد بين فريقي وادي دجلة "بطل الدوري" وتوت عنخ آمون "بطل الكأس" على ملعب نادي الترسانة الرئيسى

ويضم الاستوديو التحليلى الاعلامية شيما صابر وتستضيف الناقدة الرياضية ريهام حمدى وهاجر عطية ويتولى أمير محروس التعليق على المباراة.

واستحدث مجلس إدارة اتحاد الكرة بطولة كأس السوبر للكرة النسائية لأول مرة، ضمن مساعي الاتحاد لتطوير الكرة النسائية ودعمها للمنافسة بقوة على الألقاب الدولية والقارية.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا، على انطلاق معسكر شابات الفراعنة يوم 4 أكتوبر المقبل، استعدادا لمواجهتي ساو تومي ذهابا وإيابا في التصفيات الأفريقية، حيث تقام مواجهة الذهاب يوم 8 أكتوبر المقبل، فيما تحدد يوم 13 من الشهر نفسه لموقعة الإياب.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد موعد مباراتي منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا أمام نظيره ساو تومي في تصفيات إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بكولومبيا المقرر لها العام المقبل.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية، تحت قيادة محمد كمال المدير الفني، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.

وتسلم اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقي يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.

وخاض منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما، مع نظيره المغربي مباراتين وديتين في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري، اطمأن خلالهما الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين، والانسجام بين العناصر المنضمة من الاحتراف الخارجي واللاعبات المحليات.