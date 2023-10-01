عمرو السولية يواصل الغياب عن الأهلى أمام إنبى بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - يواصل عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الأهلى الغياب عن فريقه فى مباراة إنبى بكأس مصر بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية.

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، تقريرًا من أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادى، عن حالة عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق، وموعد عودته للانتظام في التدريبات الجماعية بعد الأشعة الأخيرة التي أجراها اللاعب.

ومن المقرر أن ينتظم عمرو السولية، فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد 15 يومًا، حيث اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية، والذى أبعده عن مباريات المارد الأحمر منذ نهاية الموسم الماضى.

وتسببت الإصابة فى تعطيل عمرو السولية عن خوض فترة الإعداد برفقة الأهلي بشكل طبيعي، رغم قرار الجهاز الفنى باصطحاب اللاعب للنمسا لتنفيذ برنامجه التأهيلى برفقة الفريق.

وكان السولية قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أيضا أبعدته عن المشاركة في الجزء الأخير من الموسم.

وخاض الأهلي هذا الموسم؛ 4 لقاءات جاءت كالتالي: مباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي، والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، والثالثة والرابعة مع فريق سان جورج الإثيوبي بذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.