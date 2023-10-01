شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعيد أوباما لتشكيل الزمالك بعد رباعية أرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو إعادة يوسف أوباما لاعب الفريق إلى تشكيل الابيض، بعد تألقه فى مباراة الأمس أمام أرتا سولار بالكونفدرالية.

وشهدت مباراة أرتا سولار تألق يوسف أوباما، بعد تسجيله الهدف الأول للفريق فى مرمى الفريق الجيبوتى، وعودة الثقة للاعبى الزمالك، والدخول فى أجواءالمباراة، وتسجيل 4 أهداف خلال اللقاء، والذى انتهى بتأهل الفريق لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية .

وشارك يوسف أوباما فى مباراة أرتا سولار مصابا، رغم تحذيرات الطبيب له، لكنه اتخذ المخاطرة وشارك وهو مصاب، وتألق فى اللقاء

أكد يوسف أوباما، لاعب الزمالك، أنه ينتمى للقلعة البيضاء، وأن الجميع يتمسك بالأمل في ظل الظروف الحالية التي يمر بها النادى، والوقت صعب على كل الموجودين، وقال: "هذا قدرنا وإن شاء الله المجلس القادم يكون على قدر المسؤولية، وأبناء النادي لا بد أن يكونوا داعمين".

وأضاف أوباما، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة "ON TIME SPORTS2": "كل اللاعبين كانوا رجالا، وأشكر الجمهور الكبير الذي يعطي درسا في الانتماء والعظمة التي يقدمها، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني وتكون بداية جيدة للموسم".

وتابع: "هذا فرق جمهور الزمالك عن أي جمهور آخر، وهو اللاعب رقم واحد، ورغم دخول هدف في مرمانا في الشوط الأول إلا أنهم ظلوا يهتفون ويدعمون الفريق".

واختتم: "الدكتور محمد أسامة تعب معي في آخر يومين في الإصابة، وقلت له سآخذ المخاطرة وأشارك وألعب وأنا مصاب".