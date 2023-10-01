شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعيد مروان عطية لقيادة خط الوسط أمام إنبى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مروان عطية لاعب خط وسط النادى الأهلى للظهور فى التشكيل الأساسى لفريقه بداية من مواجهة إنبى المقبلة بعدما جلس اللاعب بديلاً فى مباراة سان جورج الإثيوبى من أجل منحه قسطًا من الراحة.

وشارك أحمد نبيل كوكا بجوار المالى أليو ديانج فى خط وسط الأهلى أمام بطل إثيوبيا بينما استقر كولر على عودة مروان عطية للظهور فى التشكيل الأساسى فى مباراة إنبى على حساب أحمد نبيل كوكا.

وبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إلى دور الستة عشر «دور المجموعات» لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سانت جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ32، حيث حقق الأهلي الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة قبل أن يكمل تفوقه مساء أمس بالفوز 4/0 على منافسه الإثيوبي.

قدم الأهلي عرضًا قويًّا ومبهرًا، مسيطرًا تمامًا على منافسه بأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن زيارة شباك سانت جورج أربع مرات، حيث افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة 10، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث في الدقيقة 39، ثم اختتم كهربا رباعية الأهلي برأسية في الدقيقة 63.