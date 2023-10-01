شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف لـ"الخليج 365": عمري ما فكرت فى التجنيس.. ورفع علم مصر "حلم كل يوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه، والحاصلة على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، إنها لم تفكر يومًا في اللعب بأسم أي دولة أخرى، موضحة أن مسألة التجنيس واللعب باسم دولة أخرى لم يُعرض عليها لكن موقفها في هذا الأمر واضح وحاسم وهو إنها لا يمكن أن تلعب بأسم أي دولة تانية "وعمرها ما فكرت في الموضوع ده".

وقالت فريق أشرف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها لا تفكر في التجنيس، وكل ما يهمها هو رفع علم بلدها في البطولات، ولا تعرف كيف يفعل اللاعبون ذلك و يلعبون باسم بلد آخر.

وأضافت فريال أنها تمارس الرياضة وتجتهد في البطولات وتحرز الميداليات و تصل للمنصات لرفع علم مصر، قائلاً: "أشعر بالفخر لرفع علم مصر، ومجرد التفكير في التجنيس لم يخطر على بالى أبدًا"

وأكدت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه وبطلة ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 أنها لم تعتزل الرياضة، كما يردد البعض، لكنها لا تحب الظهور كثيرًا فى الوقت الحالى، لأسباب أسرية، وعندما لا تتواجد لفترة على الساحة الرياضية ، يعتقد البعض أنها قررت الاعتزال وهو ما لم يحدث، ووصفت اختفائها عن الوسط الرياضي بالفترة الماضية، بالهدوء الذى يسبق الإنجاز.