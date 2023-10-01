شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحرك لاستضافة مباريات 4 منتخبات فى تصفيات كأس العالم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تحركاته واتصالاته مع 4 منتخبات هي جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وإثيوبيا لاستضافة مبارياتهم أمام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ذهابًا وإيابًا.

جاء ذلك في ظل رفض "كاف" اعتماد ملاعب هذه المنتخبات وإقامة مبارياتهم في تصفيات كاس العالم على ملاعبهم لذا يسعى اتحاد الكرة لاستضافة هذه المنتخبات للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمس منتخبات منافسة هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وقرر "كاف" إقامة مباراة منتخب مصر الأولى أمام جيبوتي في القاهرة في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل بتصفيات كأس العالم.كما يختتم منتخب مصر مبارياته في تصفيات مونديال 2026، على أرضه أمام منتخب غينيا في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

وتقام نهائيات النسخة المقبلة من المونديال خلال شهري يونيو ويوليو عام 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.