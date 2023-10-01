شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد لـ"الخليج 365": نسعى لإقناع أوسوريو بالتراجع عن إيقاف محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، كواليس معاقبة محمود علاء مدافع الفريق الكروى الأول، بعد الأزمة التى حدثت بين اللاعب ومدحت عبد الهادى المدرب العام، خلال التدريبات التى سبقت مباراة أرتا سولار الجيبوتى.

وقال عبد الواحد فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: "بعد حدوث الأزمة قررت معاقبة محمود علاء بتغريمه 250 ألف جنيه، وقرر أوسوريو إيقاف اللاعب عن المشاركة لمدة أسبوعين، بصفته المسئول الأول عن القرارات الفنية".

تابع مدير الكرة بالزمالك، إنه تحدث مع المدير الفنى حول إمكانية التغاضى عن إيقاف اللاعب أسوة بما حدث مع حسام عبد المجيد، إلا إن أوسوريو أبدى تمسكه بالإيقاف، مشيرًا إلى إنه سيعقد جلسة مع المدرب مساء اليوم، الأحد، من أجل التحدث حول تلك العقوبة وإمكانية تخفيفها من الناحية الفنية، وعدم إيقاف اللاعب أسبوعين، والاكتفاء بالغرامة المالية الموقعة عليه.

أشار عبد الواحد السيد فى تصريحاته، إن دوره يقتصر على العقوبات الإدارية، وتحديد الغرامات التى توقع على اللاعبين الذين يخرجون عن النص، أما الجانب الفنى فهو من اختصاص أوسوريو وهو صاحب الحق الأول فى تحديده.