شوبير يوجه صدمة لـ الزمالك بشأن غرامة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الإعلامي أحمد شوبير، على موقف غرامة محمود عبدالمنعم "كهربا" المستحقة لنادي الزمالك، في ظل انتهاء مهلة الشهرين الممنوحة للاعب الأهلي للسداد يوم 6 أكتوبر المقبل وقيمتها 2 مليون دولار، إضافة إلى فوائد التأخير 600 ألف دولار، وإلا سيجري إيقافه لمدة 6 أشهر جديدة.

وخلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد، قال شوبير: "بالنسبة لموقف غرامة كهربا، سيظل الوضع كما هو عليه، لأن اللاعب سيتقدم باسئتناف جديد ضد الحكم للمحكمة الرياضية"، وفقا لصحيفة "الوطن".

وأضاف حارس رمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "الاستئناف يُوقف الحكم ويؤجل أي إيقاف جديد ضد اللاعب، ومن ثم سيتمكن كهربا من المشاركة في مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، بشكل طبيعي، لحين البت في الاستئناف".

ومؤخرا، قال أحمد فؤاد الوطن، المدير المالي لنادي الزمالك، إن النادي سيقوم بالحجز على ممتلكات محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحين سداد الغرامة الخاصة بنادي الزمالك.

ونجح كهربا في قيادة الأهلي للتأهل إلى دور المجموعات، وسجل ثنائية في فوز الأهلي على سان جورج برباعية نظيفة، من ركلة جزاء ثم رأسية متقنة، ليتفوق المارد الأحمر بنتيجة 4-0.