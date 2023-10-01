شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض صرف مكافآت خاصة للاعبين بعد رباعية سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى الزمالك صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق بعد التغلب على أرتا سولار الجيبوتى في إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء رفض المكافأت الخاصة، خاصة وأن المباراة في بداية البطولة، وليس أدوار نهائية، إضافة إلى أنه حال وجود مبالغ مالية لصرف مكافآت خاصة سيكون الأفضل منح هذه الأموال لعمال وموظفي النادى.

وحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والأياب.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.