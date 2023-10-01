شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى فى خطاب رسمى: اتحاد الكرة لم يملك معيارًا ثابتًا لاختيار فرق كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادى إنبى خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة صباح اليوم الأحد يستنكر فيه الحديث عن عدم أحقيتهم فى المشاركة ببطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بنسخته الجديدة مؤكدًا أن مسئولى الجبلاية لا يملكون معيارًا ثابتًا للاختيار، مُستشهدًا ببيان الاتحاد المنشور على موقع الخليج 365.

وانتقد نادى إنبى فى خطابه المرسل إلى اتحاد الكرة حديث مسئولى الجبلاية بأنه المشاركة فى كأس مصر لا تعتمد على ترتيب المراكز مؤكداً أن هناك خلل فى الاختيارات خاصة أن المربع الذهبي لكأس مصر عنصر تنافسى مشترك مع بطولة الدورى على حد وصفهم.

كما نوه إنبى فى خطابه الرسمى إلى تلقيه خطاباً من اتحاد الكرة قبل بداية الموسم يفيد بإيقاف عدد من اللاعبين فى الثانية مساء 13 سبتمبر الماضى قبل أن يتم تغييره فى السادسة مساء نفس اليوم بذات الرقم الصادر مؤكداً أنه لم يفتعل المشاكل وتغاضى عن هذا الأمر.

وأشار نادى إنبى إلى أن اتحاد الكرة لم يمنحهم إجابة كافية ووافية عن عن نظام مواعيد وتوقيتات المباريات ما بين الرابعة عصراً والسابعة مساءاً مؤكداً أن هذه الأمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة فى الدورى.

كما تحدث نادى إنبى عن أزمة رئيس قطاع الناشئين وإزالته من الجروب الخاص برؤساء ومديرى القطاع موضحاً أنه لم تكن هناك أى ازمة مع النادى الأهلى مواليد 2003 ولكن اعتراضهم على الطريقة التى تم التعامل بها مع رئيس قطاع الناشئين بالنادى البترولى بالتنسيق مع لجنة المسابقات دون إخطار الإدارة.