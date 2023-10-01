شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على دجلة العراقى 77/92 بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سلة الأهلى على نظيره دجلة الجامعة العراقى، بنتيجة 77/92 فى أولى مباريات البطولة العربية لكرة السلة والتى تقام بقطر وتستمر حتى 12 أكتبر الجارى.

تضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى، حيث يبدأ الاتحاد السكندرى مبارياته فى البطولة غدًا، بمواجهة اتحاد الجزائر

الفرق المشاركة فى البطولة

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.