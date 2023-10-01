رونالدو في الصدارة.. هدافو الدوري السعودي للمحترفين "روشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت الجولة الثامنة في الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، أمس، وشهد ختام الجولة عدة مباريات وهي، أبها والرياض، الرائد والأخدود، الفتح والوحدة، الأهلي والاتفاق، والخليج وضمك.

نستعرض هدافي الدوري السعودي للمحترفين "روشن":

كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، برصيد 10 أهداف.

ساديو ماني، لاعب النصر، برصيد 6 أهداف.

سالم الدوسري، لاعب الهلال، برصيد 6 أهداف.

مراد باتنا، لاعب الفتح، برصيد 6 أهداف.

ألكساندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، برصيد 6 أهداف.

مالكوم دي أوليفيرا، لاعب الهلال، برصيد 6 أهداف.

موسى ديمبيلي، لاعب الاتفاق، برصيد 6 أهداف.

فراس البريكان، لاعب الفتح، برصيد 5 أهداف.

كريستيان تيلو، لاعب الفتح، برصيد 5 أهداف.

عبد الرزاق حمد الله، لاعب الاتحاد، برصيد 5 أهداف.

أوديون إيجالو، لاعب الوحدة، برصيد 5 أهداف.

فابيو مارتينيز، لاعب الخليج، برصيد 4 أهداف.

أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، برصيد 4 أهداف.

بيرنارد مينساه، لاعب الطائي، برصيد 4 أهداف.

فاشيون ساكالا، لاعب الفيحاء، برصيد 4 أهداف.

فرانك كيسي، لاعب الأهلي، برصيد 3 أهداف.

جورج كيفين، لاعب ضمك، برصيد 3 أهداف.

كريج جودوين، لاعب الوحدة، برصيد 3 أهداف.

محمد فوزير، لاعب الرائد، برصيد 3 أهداف.

كريم بنزيمة، لاعب الاتحاد، برصيد 3 أهداف.

رومارينهو، لاعب الاتحاد، برصيد 3 أهداف.

روبيرتو فيرمينو، لاعب الأهلي، برصيد 3 أهداف.