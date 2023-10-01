تفاصيل تعرض مصطفى شلبي لإغماء.. وتدخل طبيب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، لحالة من الإغماء عقب مواجهة الفريق الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي أمس في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن مصطفى شلبي دخل في حالة إغماء للحظات عقب انتهاء المباراة، وهو ما دعى لتدخل طبيب الزمالك الدكتور محمد أسامة على الفور.

أوضح المصدر، أن الطبيب قام بإسعاف اللاعب، وعاد بشكل طبيعي، ولكنه فضل خضوع اللاعب لأشعة على المخ قبل العودة للتدريبات من أجل الاطمئنان على سلامته.

وأضاف المصدر، أن الجهد الذي بذله اللاعب خلال المباراة، والضغط الكبير الذي تعرض له، كان سبب تعرضه للإغماء عقب المباراة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز أمس على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف، وتأهل لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بمجموع المباراتين 4\3.