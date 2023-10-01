الدوري الإنجليزي.. ويسا يقود هجوم برينتفورد لمواجهة نوتنجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي برينتفورد نظيره نوتنجهام فورست ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ4 مساء.

يبدأ مدرب برينتفورد "توماس فرانك" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: فالكين

خط الدفاع: ايير، كولينز، بينوك، هيكي.

خط الوسط: ينسين، نورجارد، يانلت.

خط الهجوم: مبيومو، ويسا، لويس بوتير.

يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط، وبفارق 12 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق نوتنجهام فورست

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب نوتنجهام "ستيف كوبر" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: تيرنر

خط الدفاع: أورييه، بولي، نياخات، موريلو.

خط الوسط: سنجره، مانجالا، دومينجيز.

خط الهجوم: إيلانجا، أونيي، هودسون أودوي.

يحتل نوتنجهام المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري

الإنجليزي برصيد 7 نقاط.