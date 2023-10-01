فانتازي.. ارتفاع سعر محمد صلاح اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتغير أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 1 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح (ليفربول) 12.6 مليون جنيه إسترليني.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.3 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

بن ميي (برينتفورد) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

بريان مبيومو (برينتفورد) 6.8 مليون جنيه إسترليني.

خوليو إنسيسو (برايتون) 5.1 مليون جنيه إسترليني.

جيمس ميلنر (برايتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

جواو بيدرو (برايتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني.

مالو جوستو (تشيلسي) 4.2 مليون جنيه إسترليني.

توسين أدارابيويو (فولهام) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

لويس دياز (ليفربول) 7.5 مليون جنيه إسترليني.

ريكو لويس (مانشستر سيتي) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 8.8 مليون جنيه إسترليني.

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 7.5 مليون جنيه إسترليني.

أليكس ميرفي (نيوكاسل) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

مورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست) 5.8 مليون جنيه إسترليني.

جوردان أميساه (شيفيلد يونايتد) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

بن ديفيز (توتنهام) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

ساسا كالادزيتش (وولفرهامبتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

ماريو ليمينا (وولفرهامبتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني.