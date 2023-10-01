شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى وخليل يقودان غزل المحلة أمام حرس الحدود فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها بعد قليل في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وجاء تشكيل المحلة كالتالي :

عمرو شعبـان في حراسـة المرمى

عمرو الجزار، أحمد طارق، عبد الرحمن بودي، عمـوري، بيسـو، محمد جــابـر، خالد الأخميمي، يوسف بيبـو، عبده يحيـى، أسامة خليل.

فيما أعلن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة غزل المحلة والذي جاء كالتالي: محمد فوزي في حراسة المرمي، خالد سامي، حامد الجابري، محمود ممدوح، أحمد شديد مصطفي جمال، يحيى حامد، إبراهيم القاضي، عبد الرؤوف زيكا، جلال الشرقاوي، محمد القط

ويستضيف فريق غزل المحلة فى الرابعة عصر اليوم الأحد، فرق حرس الحدود على استاد المحلة، فى إطار افتتاح مباريات الجولة الثانية من منافسات دورى المحترفين.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، حيث حقق غزل المحلة الفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف فى الجولة الأولى، فيما فاز حرس الحدود على أبو قير للأسمدة فى نفس الجولة.

ويسعى خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى والثلاث نقاط، من أجل الانفراد بصدارة ترتيب دورى المحترفين مؤقتا، وطالب اللاعبين بضرورة القتال واستغلال الفرص أمام مرمى الحدود، خاصة أن المباراة تعتبر بـ6 نقاط لأن الحرس من المتنافسين.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف.

فى المقابل، يأمل محمد مكى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، فى العودة بالثلاث نقاط من ملعب المحلة وتحقيق الفوز الثانى على التوالى، بعدما عكف على علاج الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون وخاصة إهدار الفرص أمام المرمى.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الخامس فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 3 نقاط بعد الفوز على أبو قير بهدف إبراهيم القاضى.