شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سيدات يد الأهلى على نزيكو الكاميروني فى البطولة الأفريقية بالكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره نزيكو الكاميروني بنتيجة 33 / 31 ، فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل. ونجح فريق سيدات يد الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد عادل فى تحقيق الفوز الثانى له فى المنافسة بهد الفوز على بطل الكونغو فى أول لقاءاته. ونجح فريق سيدات يد الأهلى فى تحقيق الفوز على جرين دى سيل الكونغولى بنتيجة 25 / 16 فى أولى مواجهاته أول أمس الجمعة، بينما يلتقى فى آخر مباريات دوري المجموعات فريق بريميرو الأنجولي غدا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة. بينما تضم بعثة سيدات اليد كلاً من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز