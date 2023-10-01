شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف موعد إجراء مراسم قرعة دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يشارك فيها من مصر فريقا الزمالك وفيوتشر.

وتقرر إقامة قرعة دور المجموعات يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر بجنوب أفريقيا، على أن تبدأ مباريات دور المجموعات في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل.

ونجح الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات بعد التغلب على أرتا سولار الجيبوتى، بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.

من ناحية أخرى رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فكرة إيقاف اللاعبين كنوع من أنواع العقوبة، حيث أكد أن هذا النوع من العقاب يضر الفريق بشكل أكبر، خاصو في ظل تلك المرحلة والتي تشهد نقص عددى في صفوف الفريق، بسبب عدم التدعيم في الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب إيقاف القيد، وهو الأمر الذى طبقه أوسوريو على محمود علاء مدافع الفريق.