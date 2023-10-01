شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إرسال فحوصات وأشعة محمود متولى للخبير النمساوى كريستيان فينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي إرسال التقارير والفحوصات الطبية الخاصة بأكثر من لاعب بالفريق للخبير النمساوي كريستيان فينك الذي يقوم بعلاج وإجراء جراحات للاعبي الأهلي المُصابين على مدار السنوات الأخيرة.

وينوي الأهلي إرسال فحوصات محمود متولي مدافع الفريق للخبير النمساوي بعدما عانى اللاعب من إصابات مُتتالية الفترة الماضية أخرها في العضلة الأمامية حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة من أجل الاطمئنان على متولي الذي يواصل أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، قبل بداية الموسم الحالي وابتعاده عن المشاركة رفقة فريقه في المباريات، حيث يرغب الأهلي في معرفة جاهزية اللاعب للمباريات حيث اقتربت عودته للمشاركة مع الفريق بشكل تدريجي.