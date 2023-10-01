شكرا لقرائتكم خبر عن «ريمونتادا» بعد الدقيقة 90... العروبة يعزز صدارته لدوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

عزز العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوز مثير على جاره الفجيرة 2-1 عبر «ريمونتادا» في الوقت المحتسب بدل عن ضائع خلال مباراة الديربي التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب العروبة في ختام مواجهات الجولة الرابعة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني بكر الفجيرة بالتسجيل عن طريق الجزائري عكاشه حمزاوي في الدقيقة 70 قبل أن يقلب العرباوي الطاولة بهدفين احرزهما سايمون دي باروس الدقيقة 90 ومحمد ديوب الدقيقة(90+6).

وبهذا الفوز يرفع العروبة رصيده إلى 12 نقطة (العلامة الكاملة) في المركز الأول ويبقى الفجيرة بنقاطه الأربع السابقة.

وفي«الديربي الخيماوي» كان الفوز من نصيب التعاون على الرمس بهدفين نظيفين أحرزهما اللاعب بيني عبيد والسيد محمد على مدار الشوطين ليرفع التعاون رصيده إلى 8 نقاط.

وعلى ملعب مدينة دبي الرياضية حقق يونايتد (الوافد الجديد) مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على ضيفه دبا الفجيرة 2-1 سجل هدفي يونايتد اللاعب عيسى مروان في الدقيقة 18 وأبوبكر راموكو في الدقيقة 26 فيما أحرز البرازيلي واندرسون مورا هدف «النواخذة» الوحيد، وبهذا الفوز يرفع يونايتد رصيده إلى 7 نقاط ويؤكد حضوره القوي في المنافسة فيما بقي دبا بنقاطه ال6 السابقة.

وعلى ملعب الجزيرة الحمراء كان التعادل 3-3 من نصيب أصحاب الأرض والعربي بعد مباراة مارثونية، سجل للفريق القيواني حمد محمد هدفين والبرازيلي أديلتون جونيور، فيما أحرز للجزيرة الحمراء إسماعيل خالد وعلي صنقور وبريان.

وبهذا التعادل يصبح العربي برصيد 8 نقاط في المركز الثاني والجزيرة الحمراء 5 نقاط شهدت المباراة طرد لاعب الحمراء روستاند دجوه.