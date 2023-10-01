الامارات | المهر «روزاليون» ينتزع لقب «بري جيان لوك لاغاريه» في فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع المهر «روزاليون» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، لقب سباق «بري جيان لوك لاغاريه» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» لعمر السنتين ولمسافة 1400 متر، وجرى اليوم في الشوط الافتتاحي من مهرجان «الآرك» الفرنسي، المقام على مضمار «لونغشام» في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

ونجح الفارس سيان ليفي في قيادة المهر «روزاليون» لتخطي عقبة الانطلاق من البوابة العاشرة من بين 11 منافساً على لقب السباق، واللحاق مبكراً بوكب خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان للمهر في 300 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول وبزمن قياسي للمضمار بلغ دقيقة و18 ثانية و23 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق الطول عن صاحب المركز الثاني المهر «أنكويسشينبال» بشعار «الشقب للسباقات» وإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أيدن أوبران وقيادة الفارس ريان مور.